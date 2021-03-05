Разин: Шипачёва и Яшкина в большинстве вся КХЛ не может остановить, не то что «Северсталь»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу команды в матче с «Динамо» (5:2, 1-1).
«Мы смотрим каждый эпизод под микроскопом, как играть против Яшкина и Шипачёва. Их мастерство и большинство лучшее в лиге, остановить их практически нереально. Их вся лига не может остановить, не то что «Северсталь». Но хоккей — не только игра в большинстве и меньшинстве, вчерашняя игра это показала.
Если играть в наш хоккей, то можно побеждать, как вчера, с плохим большинством. Но это наш потенциал, мы над ним работаем. У нас в начале сезона были проблемы, потом нашли сочетания, был скачок, когда мы хорошо в большинстве играли. Сейчас Провольнева нет, одна бригада совсем плохо играет, вторая бригада, где Кодола и Вовченко, вроде забивала потихонечку, но первые два матча с «Динамо» сыграли не то что плохо — ужасно. Моменты создавались не у ворот «Динамо», а у наших ворот. Есть время, подумаем, поработаем. Глобально что-то не изменишь, встречи через день. Остаётся показать на видео ошибки, и, дай бог, в матче ребята это применят», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 5 марта 2021
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