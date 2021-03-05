Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хартикайнен — о победе в матче с «Трактором»: у меня нет фото с медведем во время охоты

Хартикайнен — о победе в матче с «Трактором»: у меня нет фото с медведем во время охоты
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен прокомментировал итоги встречи с «Трактором» (3:2 ОТ, 1-1).

«Непростой матч, сложно пробиваться к воротам соперника, чтобы забить. Хорошо, что мы выиграли, сравняли счёт и теперь едем в Челябинск. «Трактор» — хорошая команда, соперник играет жёстко. Мы понимали, как они будут играть. Соперник делает всё, чтобы «Салават Юлаев» не забил. Блокируют броски, играют в контактный хоккей, плюс Федотов хорош в воротах.

У меня нет фото с медведем во время охоты (смеётся). Первые матчи всегда получаются эмоциональными, но сегодня мы играли более расслабленно и чувствовали себя комфортнее. Мне нравится играть под давлением и пониманием того, что от тебя постоянно ждут голов. Ты понимаешь, что должен играть лучше, чем ты можешь. Мне нравится атмосфера давления и плей-офф», — передаёт слова Хартикайнена корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, в сезоне-2018/2019 Хартикайнен запомнился рядом публикаций. Так, после победы в серии с «Металлургом» (4-2) финн в своём «Инстаграме» выложил фото с охоты на лис (лиса — маскот «Магнитки». — Прим. «Чемпионата»). Затем «Салават» выбил «Автомобилист», а Хартикайнен опубликовал фотографию с охоты на лосей (лось — маскот «Автомобилиста». — Прим. «Чемпионата»).

«Салават» вырвал у «Трактора» победу в овертайме и сравнял счёт в серии
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021