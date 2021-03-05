Хартикайнен — о победе в матче с «Трактором»: у меня нет фото с медведем во время охоты

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен прокомментировал итоги встречи с «Трактором» (3:2 ОТ, 1-1).
«Непростой матч, сложно пробиваться к воротам соперника, чтобы забить. Хорошо, что мы выиграли, сравняли счёт и теперь едем в Челябинск. «Трактор» — хорошая команда, соперник играет жёстко. Мы понимали, как они будут играть. Соперник делает всё, чтобы «Салават Юлаев» не забил. Блокируют броски, играют в контактный хоккей, плюс Федотов хорош в воротах.
У меня нет фото с медведем во время охоты (смеётся). Первые матчи всегда получаются эмоциональными, но сегодня мы играли более расслабленно и чувствовали себя комфортнее. Мне нравится играть под давлением и пониманием того, что от тебя постоянно ждут голов. Ты понимаешь, что должен играть лучше, чем ты можешь. Мне нравится атмосфера давления и плей-офф», — передаёт слова Хартикайнена корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, в сезоне-2018/2019 Хартикайнен запомнился рядом публикаций. Так, после победы в серии с «Металлургом» (4-2) финн в своём «Инстаграме» выложил фото с охоты на лис (лиса — маскот «Магнитки». — Прим. «Чемпионата»). Затем «Салават» выбил «Автомобилист», а Хартикайнен опубликовал фотографию с охоты на лосей (лось — маскот «Автомобилиста». — Прим. «Чемпионата»).
- 5 марта 2021
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