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Никитин: гол «Спартака» разбудил самолюбие у игроков ЦСКА

Никитин: гол «Спартака» разбудил самолюбие у игроков ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги встречи со «Спартаком» (5:1, 2-0).

«Тяжёлый матч. Парни — молодцы, готовимся дальше. Знаете, бывает, что играешь здорово — не можешь исполнить. А бывает, что играешь не очень здорово, но исполняешь. Это хоккей, тут бывают такие качели. К тому же есть постоянный рваный ритм из-за игры в меньшинстве. Кто-то сидит, кто-то играет.

Сегодня вовремя забили, потому что гол в наши ворота разбудил у парней самолюбие. Конечно, всем доволен не будешь, но характером доволен. Перед голом «Спартака» у нас было два удаления, поэтому темп игры порвался. К тому же мы играем с организованной командой, которая хорошо действует во втором периоде.

Трудно сказать что-то по Сошникову, он должен пройти определённые процедуры. Его пока не будет. Марио Кемпе тренируется с общей группой, ждём его возвращения. Перед третьим матчем сделаем определённые перестановки в составе. Поживём – увидим какие, ещё есть пара дней», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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