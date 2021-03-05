Налимов подписал контракт с командой из АХЛ

Голкипер Иван Налимов подписал контракт до конца сезона с клубом Американской хоккейной лиги «Рокфорд Айс Догс», сообщает агент спортсмена Шуми Бабаев на своей странице в «Инстаграме».



Отмечается, что соглашение 26-летнего голкипера с клубом носит односторонний характер. Налимов был задрафтован в 2014 году «Чикаго Блэкхоукс» в 6-м раунде под общим 179-м номером.



Минувший сезон Налимов провёл в рижском «Динамо». Российский вратарь принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, одержав две победы и не оформив ни одного «сухаря». Голкипер отражал 87,7% бросков при коэффициенте надёжности 3,58.



Ранее сообщалось, что россиянин продолжит карьеру в Северной Америке.

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