Шестёркин избежал серьёзной травмы. Он вернётся в строй со дня на день

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин из-за травмы выбыл на несколько дней, сообщается на официальной странице «синерубашечников» в «Твиттере».



Отмечается, что у российского вратаря лёгкое растяжение паха.



Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк» на выезде разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 6:1.



Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин за 54.08 совершил 32 сейва при 33 бросках. Другой вратарь Александр Георгиев заменил получившего травму Шестёркина и за 5.52 сделал три сейва. После матча главный тренер «синерубашечников» Дэвид Куинн сообщил, что Шестёркин получил травму нижней части тела.

Следующий матч 6 марта команды проведут между собой, затем «Рейнджерс» 8 и 10 марта сыграют с «Питтсбург Пингвинз», а «Нью-Джерси» 8 марта встретится с «Бостон Брюинз».