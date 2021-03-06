Вудкрофт: с уверенностью у минского «Динамо» нет проблем, нужно сравнивать счёт в серии

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от третьего матча серии плей-офф КХЛ со СКА (0-2).

«Вы правильно сказали, что у них большие ресурсы. Они могут пригласить высококвалифицированных хоккеистов с опытом игры на высочайшем уровне. Это сильный оппонент. Но это хороший вызов для нас, возможность протестировать свои силы, шанс показать себя в матчах против одной из лучших команд в лиге. Это особенно важно для молодых хоккеистов.

Две встречи в Санкт-Петербурге? Эти матчи были энергозатратными для обеих команд. Ведь мы навязывали сопернику свою игру. С уверенностью нет проблем, все ребята заряжены и мотивированы. Предыдущие матчи были равными, но у нас были индивидуальные ошибки, в том числе ментального плана. Это привело к пропущенным шайбам. Буду просить ребят учесть это и впредь не допускать такие промашки. Нам нужно побеждать и сравнивать счёт в серии.

Мы вдохновлены, с нетерпением ждем, когда сыграем перед такой аудиторией. Конечно, все наши болельщики могут нам придать заряд энергии. Мне не раз доводилось играть при аншлагах на «Минск-Арене», поэтому знаю, что это очень помогает команде», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба клуба.