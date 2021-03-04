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Как проходит первый раунд Кубка Гагарина, плей-офф КХЛ сезона-2020/2021, результаты

Судья потерял сознание
Павел Панышев
Судья потерял сознание, «Автомобилисту» не засчитали два гола! Что творится в плей-офф КХЛ
Сенсация от «Северстали», непростой матч СКА и волнительная игра в Балашихе.
Хоккей / КХЛ 0
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В Континентальной лиге прошли очередные матчи стартового раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Рассказываем о самом главном в сыгранных встречах. Интересного, как и обычно, хватало. Заведомые аутсайдеры стараются создать грандам максимум проблем. И у них это получается.

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Старт плей-офф запомнился упорными матчами и странными судейскими решениями.

Западная конференция

СКА – «Динамо» (Минск) – 6:4

Счёт в серии: 2-0

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
04 марта 2021, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Кемппайнен (Кетов, Ткачёв) – 01:04' (5x5)   2:0 Кетов (Ткачёв, Кемппайнен) – 10:25' (5x5)   3:0 Морозов – 14:59' (5x5)   3:1 Принс (Паре) – 15:38' (5x5)   3:2 Козун (Менелл) – 17:02' (5x4)   4:2 Кетов (Ткачёв, Кирсанов) – 18:22' (5x5)   4:3 Усов – 45:45' (4x5)   4:4 Менелл (Принс) – 52:08' (5x4)   5:4 Бурдасов (Кемппайнен, Ткачёв) – 53:47' (5x4)   6:4 Подколзин (Кетов, Кемппайнен) – 58:26' (en)

СКА пришлось серьёзно помучиться с минским «Динамо». «Зубры» не просто так достойно провели регулярный чемпионат. В плей-офф команда Крэйга Вудкрофта доказывает, что не планирует становиться статистом. Если бы не удачная игра Владимира Ткачёва и его ассистентский хет-трик в первом периоде (в итоге Владимир и вовсе отдал четыре результативных передачи), неизвестно, чем бы всё закончилось. Помимо Ткачёва, отметим четыре очка капитана «армейцев» Кетова и столько же набранных баллов Кемппайненом. Но вопросов у Валерия Брагина к своим игрокам будет много. В концовке СКА позволил минчанам сравнять счёт, а помог хозяевам гол Бурдасова в большинстве. СКА очень слабо сыграл в меньшинстве, позволив сопернику дважды реализовать лишнего и огорчить Самонова. Кроме этого, «Динамо» забило даже в меньшинстве, когда отличился Усов. Над всеми этими компонентами российскому клубу надо серьёзно поработать.

«Динамо» (Москва) – «Северсталь» – 2:5

Счёт в серии: 1-1

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
04 марта 2021, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 5
Северсталь
Череповец
0:1 Гуслистов (Макеев) – 15:23' (5x5)   1:1 Шипачёв (Кагарлицкий, Сергеев) – 24:14' (5x4)   1:2 Петунин (Лалонд) – 30:41' (5x5)   1:3 Лалонд (Капустин, Гуслистов) – 35:53' (5x5)   2:3 Кагарлицкий (Яшкин) – 39:50' (5x4)   2:4 Няттинен (Лишка) – 43:18' (5x5)   2:5 Кодола – 53:09' (5x5)

Как и ожидалось, «Северсталь» во главе с Андреем Разиным устроила проблемы московскому «Динамо». В первой встрече динамовцы победили с минимальным счётом, зато во второй игре череповчане выглядели совершенно иначе. Два балла за результативность набрал молодой Гуслистов, сильно сыграл защитник Лалонд, а пятый гол Кодолы после грубейшей ошибки защитника «Динамо» выглядел просто издевательски. Всё в этот день валилось у «Динамо» из рук, не помогли даже голы ведущих форвардов – Шипачёва и Кагарлицкого. Вряд ли у тренерского штаба москвичей будут претензии к голкиперу Александру Ерёменко, которого в концовке заменили на Бочарова. «Северсталь» была намного лучше и впервые за восемь лет одержала кубковую победу.

Первая большая сенсация в плей-офф КХЛ! «Северсталь» разделалась с «Динамо»
Ерёменко пропустил пять и от злости сломал клюшку.

Восточная конференция

«Металлург» – «Барыс» – 1:2 (ОТ)

Счёт в серии: 1-1

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2021, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
ОТ
Барыс
Нур-Султан
0:1 Панюков (Диц, Старченко) – 11:45' (5x4)   1:1 Нестрашил (Мозякин) – 28:10' (5x4)   1:2 Диц (Фрэттин) – 60:29' (5x5)

«Металлург» во втором матче серии уступил в родных стенах «Барысу» — 1:2 ОТ. В целом команда Ильи Воробьёва понравилась больше. «Магнитка» много атаковала, показывала силовой и активный хоккей. Конечно, хозяевам не хватило получившего повреждение защитника Егора Яковлева. В свою очередь, у «Барыса» из-за травм не сыграли Сведберг и Валк, а Асетову и Данияру дали отдохнуть. Зато вернулся в строй защитник Блэкер. В финской дуэли вратарей Олкинуора – Ортио сильнее оказался голкипер «барсов». Юхо после броска Дица в овертайме откровенно не выручил. Серия переезжает в Нур-Султан. Складывается впечатление, что у «Магнитки» есть серьёзный запас прочности и команда из Магнитогорска обязательно прибавит. Хотя, как верно заметил рулевой магнитогорцев, лёгкой жизни никто и не обещал.

«Авангард» — «Автомобилист» – 4:3

Счёт в серии: 2-0

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2021, четверг. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Литовченко (Хольцер, Арзамасцев) – 08:13' (5x5)   1:1 Дедунов (Шарипзянов) – 08:24' (5x5)   2:1 Семёнов (Чудинов, Хохлачёв) – 14:17' (5x4)   2:2 Куликов (Трямкин, Хрипунов) – 28:18' (5x5)   2:3 Белоусов (Щемеров, Макеев) – 31:56' (5x4)   3:3 Толчинский (Найт) – 43:55' (5x4)   4:3 Ковальчук (Зернов, Толчинский) – 45:45' (5x5)

В Балашихе прошёл очень волнительный матч. Во-первых, по ходу встречи потерял сознание линейный арбитр Юрий Иванов, который покинул лёд на носилках при помощи сотрудников «скорой». Иванов рухнул прямо рядом с лавкой омичей, выглядело это жутко. Лига уже сообщила, что судья находится в сознании и его тщательно обследуют медики. Во-вторых, у гостей дважды после запроса тренерского штаба «Авангарда» на предмет офсайда не засчитали голы.

И если после первой шайбы Холланда никаких вопросов не было, то второй гол Голышева можно было засчитывать. Выделим и первый гол Ильи Ковальчука в нынешнем плей-офф. Оба голкипера – Бобков и Коварж – могли сыграть сильнее. По сравнению с первым матчем коллектив Билла Питерса прибавил и уже не выглядел слабо и разобранно. Хотя спасти эту серию уральцам будет неимоверно сложно.

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