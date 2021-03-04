Судья потерял сознание, «Автомобилисту» не засчитали два гола! Что творится в плей-офф КХЛ

В Континентальной лиге прошли очередные матчи стартового раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Рассказываем о самом главном в сыгранных встречах. Интересного, как и обычно, хватало. Заведомые аутсайдеры стараются создать грандам максимум проблем. И у них это получается.

Смешное удаление в Казани не сломало игру, «Спартак» удивил терпением. Что творится в КХЛ Старт плей-офф запомнился упорными матчами и странными судейскими решениями.

Западная конференция

СКА – «Динамо» (Минск) – 6:4

Счёт в серии: 2-0

СКА пришлось серьёзно помучиться с минским «Динамо». «Зубры» не просто так достойно провели регулярный чемпионат. В плей-офф команда Крэйга Вудкрофта доказывает, что не планирует становиться статистом. Если бы не удачная игра Владимира Ткачёва и его ассистентский хет-трик в первом периоде (в итоге Владимир и вовсе отдал четыре результативных передачи), неизвестно, чем бы всё закончилось. Помимо Ткачёва, отметим четыре очка капитана «армейцев» Кетова и столько же набранных баллов Кемппайненом. Но вопросов у Валерия Брагина к своим игрокам будет много. В концовке СКА позволил минчанам сравнять счёт, а помог хозяевам гол Бурдасова в большинстве. СКА очень слабо сыграл в меньшинстве, позволив сопернику дважды реализовать лишнего и огорчить Самонова. Кроме этого, «Динамо» забило даже в меньшинстве, когда отличился Усов. Над всеми этими компонентами российскому клубу надо серьёзно поработать.

«Динамо» (Москва) – «Северсталь» – 2:5



Счёт в серии: 1-1

Как и ожидалось, «Северсталь» во главе с Андреем Разиным устроила проблемы московскому «Динамо». В первой встрече динамовцы победили с минимальным счётом, зато во второй игре череповчане выглядели совершенно иначе. Два балла за результативность набрал молодой Гуслистов, сильно сыграл защитник Лалонд, а пятый гол Кодолы после грубейшей ошибки защитника «Динамо» выглядел просто издевательски. Всё в этот день валилось у «Динамо» из рук, не помогли даже голы ведущих форвардов – Шипачёва и Кагарлицкого. Вряд ли у тренерского штаба москвичей будут претензии к голкиперу Александру Ерёменко, которого в концовке заменили на Бочарова. «Северсталь» была намного лучше и впервые за восемь лет одержала кубковую победу.

Первая большая сенсация в плей-офф КХЛ! «Северсталь» разделалась с «Динамо» Ерёменко пропустил пять и от злости сломал клюшку.

Восточная конференция

«Металлург» – «Барыс» – 1:2 (ОТ)



Счёт в серии: 1-1

«Металлург» во втором матче серии уступил в родных стенах «Барысу» — 1:2 ОТ. В целом команда Ильи Воробьёва понравилась больше. «Магнитка» много атаковала, показывала силовой и активный хоккей. Конечно, хозяевам не хватило получившего повреждение защитника Егора Яковлева. В свою очередь, у «Барыса» из-за травм не сыграли Сведберг и Валк, а Асетову и Данияру дали отдохнуть. Зато вернулся в строй защитник Блэкер. В финской дуэли вратарей Олкинуора – Ортио сильнее оказался голкипер «барсов». Юхо после броска Дица в овертайме откровенно не выручил. Серия переезжает в Нур-Султан. Складывается впечатление, что у «Магнитки» есть серьёзный запас прочности и команда из Магнитогорска обязательно прибавит. Хотя, как верно заметил рулевой магнитогорцев, лёгкой жизни никто и не обещал.

«Авангард» — «Автомобилист» – 4:3



Счёт в серии: 2-0

В Балашихе прошёл очень волнительный матч. Во-первых, по ходу встречи потерял сознание линейный арбитр Юрий Иванов, который покинул лёд на носилках при помощи сотрудников «скорой». Иванов рухнул прямо рядом с лавкой омичей, выглядело это жутко. Лига уже сообщила, что судья находится в сознании и его тщательно обследуют медики. Во-вторых, у гостей дважды после запроса тренерского штаба «Авангарда» на предмет офсайда не засчитали голы.

И если после первой шайбы Холланда никаких вопросов не было, то второй гол Голышева можно было засчитывать. Выделим и первый гол Ильи Ковальчука в нынешнем плей-офф. Оба голкипера – Бобков и Коварж – могли сыграть сильнее. По сравнению с первым матчем коллектив Билла Питерса прибавил и уже не выглядел слабо и разобранно. Хотя спасти эту серию уральцам будет неимоверно сложно.