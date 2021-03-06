Саад: всякий раз, когда Ничушкин использует свои габариты, он становится очень опасным

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Брэндон Саад оценил игру одноклубника Валерия Ничушкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:2 ОТ). В этой встрече россиянин оформил дубль, забросив победную шайбу в овертайме.
«Это очень красивый гол. Мы счастливы за Валерия. И счастливы за команду, что мы одержали победу. Ничушкин сегодня был в ударе. Вообще всякий раз, как только он использует свои габариты и скорость, идёт на ворота, Ничушкин становится очень опасным для соперника.
Мы играли три раза в большинстве, и конечно, надо такие попытки реализовывать. Иногда ты забиваешь важный гол, и он переворачивает ход всей встречи. Но я рад, что мы такие шайбы в итоге забросили и сумели в концовке взять этот матч», — цитирует Саада официальный сайт НХЛ на русском языке.
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