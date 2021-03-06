Боб Хартли прокомментировал поражение «Авангарда» в матче с «Автомобилистом»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результаты встречи с екатеринбургским «Автомобилистом» (1:2, 2:1).
«Горжусь нашей командой, сегодня все отлично поработали, показали хорошую игру на выезде. Жаль, что сопернику удалось забросить в концовке матча, но они создавали возможности. Когда это делаешь, шайба может поразить ворота. Так оно и вышло. Завтра короткая тренировка, будем готовы к четвёртому матчу серии.
Мы играли так же хорошо, как и в первом матче. Сегодня мы играли гораздо лучше, чем во второй встрече. У нас было много шансов, но не удавалось их реализовать. В третьем периоде было понятно, что один момент может решить исход встречи, так оно и произошло», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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