Боб Хартли прокомментировал поражение «Авангарда» в матче с «Автомобилистом»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результаты встречи с екатеринбургским «Автомобилистом» (1:2, 2:1).



«Горжусь нашей командой, сегодня все отлично поработали, показали хорошую игру на выезде. Жаль, что сопернику удалось забросить в концовке матча, но они создавали возможности. Когда это делаешь, шайба может поразить ворота. Так оно и вышло. Завтра короткая тренировка, будем готовы к четвёртому матчу серии.



Мы играли так же хорошо, как и в первом матче. Сегодня мы играли гораздо лучше, чем во второй встрече. У нас было много шансов, но не удавалось их реализовать. В третьем периоде было понятно, что один момент может решить исход встречи, так оно и произошло», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Шайба Белоусова на 59-й минуте принесла «Автомобилисту» победу в матче с «Авангардом»