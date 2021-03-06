И. Воробьёв: в первом периоде «Металлургу» понадобилось время приспособиться
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги третьего матча серии с «Барысом» (2:1, 3-0).
«Плотная, хорошая игра была. Что, собственно, и ожидалось. Жёсткий и напряжённый матч. Маленькая площадка. Я думаю, в первом периоде нам понадобилось время приспособиться. Рады, что выиграли», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Барыса».
Напомним, в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Автомобилист» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Билла Питерса. Таким образом, «Автомобилист» одержал первую победу в серии. Теперь счёт 2-1 в пользу «Авангарда». Четвёртая встреча пройдёт в Екатеринбурге 8 марта.
«Металлург» вышел вперёд в серии с «Барысом» благодаря шайбам Голдобина и Мартынова
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