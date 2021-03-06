Дмитрий Кагарлицкий поаплодировал болельщикам «Северстали» после их реакции на его гол

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина череповецкая «Северсталь» принимает московское «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце.



На последней минуте третьего периода при счёте 1:0 в пользу череповчан «Динамо» проводило последнюю атаку. Шайба пришла к Андрею Сергееву, тот сразу перевёл её на пятачок. Дмитрий Яшкин постарался подправить снаряд, отскочивший к Дмитрию Кагарлицкому. Нападающий без раздумий бросил и сравнял счёт всего за три секунды до конца периода.

Уходя на перерыв, Кагарлицкий обратил внимание на свист болельщиков «Северстали» и саркастически поаплодировал им.

После трёх периодов встречи счёт равный — 1:1. В составе «Северстали» шайбу забросил Якоб Берглунд. Команды ждёт овертайм.