Крикунов: «Динамо» работало по-серьёзному, а если долго мучиться, то что-нибудь получится

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Северсталью» (2:1 ОТ, 2-1).



«Встреча была безголевая, но интересная для болельщиков. Были моменты в первом периоде, несколько выходов «один в ноль», не смогли забить. Много атаковали, но потом пропустили. Пришлось спасать матч в конце, играли две минуты вшестером и забили этот гол за три секунды до конца периода — Кагарлицкий попал в ворота. Если долго мучиться, что-нибудь получится.



Сегодня было очень сложно, но ребята настроились на матч и работали по-серьёзному, не хотели проигрывать. Наверное, это и привело к результату. Как сработало решение выпустить опытную атаку? Видите, мы же выиграли сегодня. Кстати, в этом составе мы играли здесь последний матч регулярного чемпионата. А что касается молодёжи, то Аланов сегодня играл, только Зайцев не выходил», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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