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Кагарлицкий — о болельщиках «Северстали»: вроде ничего плохого им не делал

Кагарлицкий — о болельщиках «Северстали»: вроде ничего плохого им не делал
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий подвёл итоги встречи с «Северсталью» (2:1 ОТ, 2-1).

«Игра держала всех в напряжении. Хочу отдать должное «Северстали», потому что был тяжёлый матч. Хорошо, что он так закончился. Мы уже готовимся к следующему. Нужно забыть сегодняшнюю встречу и двигаться дальше.

В конце третьего периода старались сделать навал на ворота, пытались больше доставлять туда шайбу. Она удачно выскочила, и я просто оказался в этом месте. Не знаю, случайно или не случайно, но мы забили этот гол. Старались агрессивно провести эту концовку, хорошо, что забили гол и вытащили матч.

Было ли обидно, что мне свистят на домашнем льду? Ну как вам сказать… Мы изначально вышли на матч и нас что-то сразу освистали. Как говорил Сергей Михалёв: «От любви до ненависти одна шайба». Не знаю, с чем всё это связано. Вроде ничего плохого им не делал. Когда закончится плей-офф, тогда «Северсталь» будет родной для меня командой. А в данный момент я играю против неё, я играю за «Динамо», — передаёт слова Кагарлицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Дмитрий Кагарлицкий поаплодировал болельщикам «Северстали» после их реакции на его гол
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