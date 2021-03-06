Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

СКА забил минскому «Динамо» в овертайме, играя «пять на три». Видео

СКА забил минскому «Динамо» в овертайме, играя «пять на три». Видео
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА в овертайме обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 78-й минуте Зак Митчелл был удалён за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Через 41 секунду после первого удаления Роб Клинкхаммер оставил свою команду втроём против пятерых соперников после удара клюшкой.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Через 27 секунд шайбу получил Линден Вей после передач Кирилла Марченко и Василия Подколзина. Он сблизился с воротами, выждал паузу и бросил точно в дальний угол, принеся своей команде победу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

СКА обыграл «Динамо» в Минске. Победную шайбу забросил Вей
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021