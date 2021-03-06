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СКА забил минскому «Динамо» в овертайме, играя «пять на три». Видео

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА в овертайме обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 78-й минуте Зак Митчелл был удалён за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Через 41 секунду после первого удаления Роб Клинкхаммер оставил свою команду втроём против пятерых соперников после удара клюшкой.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Через 27 секунд шайбу получил Линден Вей после передач Кирилла Марченко и Василия Подколзина. Он сблизился с воротами, выждал паузу и бросил точно в дальний угол, принеся своей команде победу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».