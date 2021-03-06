Варфоломеев: «Динамо» Мн много сил тратит на игру в меньшинстве, может, этого не хватает

Нападающий минского «Динамо» Павел Варфоломеев подвёл итоги встречи со СКА (3:4 ОТ, 0-3).
«Хороший матч, ребята полностью выкладывались, хорошо играли, много отстояли в меньшинстве, трижды мы сравняли счёт. Думаю, все прекрасно видели, какой был матч. Мой гол? Здорово мне Менелл отдал, я просто хорошо вложился в бросок. Отрабатывал этот бросок, попал и забил гол.
Нам совсем чуть-чуть не повезло в овертайме, были моменты забить гол. Даже не знаю, что сказать. Все хорошо играли, в овертайме тоже. Наверное, не повезло чуть-чуть. Много сил тратим на игру в меньшинстве, может быть, этого нам не хватает. А те ребята, кто сидит на лавке во время меньшинства, подмерзают, упускают ритм игры.
Мы в четвёртом матче будем бороться, побеждать ради болельщиков и близких. Опускать руки никто не собирается», — передаёт слова Протаса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 6 марта 2021
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