Паре: «Динамо» Мн было лучшей командой на льду, сегодня была настоящая война

Нападающий минского «Динамо» Франсис Паре подвёл итоги встречи со СКА (3:4 ОТ, 0-3).

«Играли по-настоящему хорошо, бились до конца. Мы были лучшей командой на льду. Как сказал в раздевалке Шейн Принс, мы можем гордиться затраченными усилиями и своим хоккеем. Чувствовали поддержку наших болельщиков. Приятно играть, когда тебя гонит вперёд почти вся арена. В Питере было в чём-то проще, но сегодня была настоящая война. Было тяжело, но все бились.



Перед плей-офф я немножко волновался, что у многих ребят нет кубкового опыта, но у нас все играют отлично. Илья Усов, Илья Соловьёв, Алексей Протас и Степан Фальковский выглядят круто. Помогаю этим ребятам на скамейке, стараюсь их успокаивать, но они отлично выполняют свою работу. Играют, как настоящие мужчины.

Нам нужна удача и много других вещей. Сегодня мы были в шаге от успеха, но не смогли победить. Следующая встреча 8 марта — хотим победит для наших жен и матерей.



Не думаю, что мы будем что- то менять в четвёртом матче. У нас были хорошие предыдущие матчи. Немного не хватает удачи, но плей-офф — это психология. Нужно выиграть один матч, потом второй, потом третий и вернуться в серию. Нужно работать и оставаться на позитивной волне», — передаёт слова Паре корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.