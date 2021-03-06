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Форварду «Вашингтона» Уилсону грозит длительная дисквалификация

Форварду «Вашингтона» Уилсону грозит длительная дисквалификация
Хоккей / НХЛ 0
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Департамент безопасности игроков НХЛ назначил слушание по эпизоду матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» (1:5).

Защитник «Брюинз» Брэндон Карло получил травму головы в жёстком столкновений с нападающий «Кэпиталз» Томом Уилсоном, в результате чего был вынужден покинуть лёд под присмотром врачей, а затем уехать в больницу. Судьи не зафиксировали нарушения в том моменте.

Департамент рассмотрит толчок Карло на борт, Уилсону предстоит персональное слушание, которое из-за пандемии будет проводиться в Zoom. Дата и время будут определены позднее, сообщает на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, дисквалификация Уилсона может составить более пяти матчей.

Напомним, в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась крупной победой хозяев льда со счётом 5:1.

Защитника «Бостона» Карло увезли в больницу на скорой после столкновения с Уилсоном
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