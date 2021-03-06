Форварду «Вашингтона» Уилсону грозит длительная дисквалификация

Департамент безопасности игроков НХЛ назначил слушание по эпизоду матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» (1:5).



Защитник «Брюинз» Брэндон Карло получил травму головы в жёстком столкновений с нападающий «Кэпиталз» Томом Уилсоном, в результате чего был вынужден покинуть лёд под присмотром врачей, а затем уехать в больницу. Судьи не зафиксировали нарушения в том моменте.



Департамент рассмотрит толчок Карло на борт, Уилсону предстоит персональное слушание, которое из-за пандемии будет проводиться в Zoom. Дата и время будут определены позднее, сообщает на официальном сайте НХЛ.



Таким образом, дисквалификация Уилсона может составить более пяти матчей.

Напомним, в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась крупной победой хозяев льда со счётом 5:1.