Нападающий «Флориды» Денисенко дебютировал в НХЛ. Его удаление реализовал Толванен

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Флорида Пантерз». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и закончилась победой гостей со счетом 6:2.

Этот матч стал дебютным в НХЛ для нападающего «Флориды» Григория Денисенко. Российский форвард провёл на льду 12 минут 59 секунд, за которые отметился двумя бросками в створ ворот, одним силовым приёмом одним блок-шотом. На старте встречи 20-летний нападающий заработал удаление, которое реализовал соперник усилиями Ээли Толванена.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.