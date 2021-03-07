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«Локомотив» — о дебюте Денисенко в НХЛ: пока без набранных очков, но всё ещё впереди

«Локомотив» — о дебюте Денисенко в НХЛ: пока без набранных очков, но всё ещё впереди
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на дебют воспитанника клуба Григория Денисенко в Национальной хоккейной лиге. Нападающий «Флориды Пантерз» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (6:2).

«Поздравляем с дебютом в НХЛ нашего воспитанника Григория Денисенко! Пока без набранных очков, но всё ещё впереди», — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Локомотива».

Российский форвард провёл на льду 12 минут 59 секунд, за которые отметился двумя бросками в створ ворот, одним силовым приёмом, одним блок-шотом. На старте встречи 20-летний нападающий заработал удаление, которое реализовал соперник усилиями Ээли Толванена.

Нападающий «Флориды» Денисенко дебютировал в НХЛ. Его удаление реализовал Толванен
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