«Локомотив» — о дебюте Денисенко в НХЛ: пока без набранных очков, но всё ещё впереди

Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на дебют воспитанника клуба Григория Денисенко в Национальной хоккейной лиге. Нападающий «Флориды Пантерз» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (6:2).

«Поздравляем с дебютом в НХЛ нашего воспитанника Григория Денисенко! Пока без набранных очков, но всё ещё впереди», — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Локомотива».

Российский форвард провёл на льду 12 минут 59 секунд, за которые отметился двумя бросками в створ ворот, одним силовым приёмом, одним блок-шотом. На старте встречи 20-летний нападающий заработал удаление, которое реализовал соперник усилиями Ээли Толванена.