Лишка: сейчас «Северстали» тяжело, но серия с «Динамо» ещё не закончилась

Нападающий «Северстали» Адам Лишка прокомментировал поражение в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (1:2 ОТ, 1-2).
«Мы неплохо играли, хорошо катались, хотели держать шайбу. Игра был очень напряженная. Надо было больше забивать. Самое главное сейчас – пройти все процедуры, чтобы мы были готовы к следующей игре. Это самое важное сейчас.
Какой настроение в команде? Сейчас тяжело, но я думаю, что завтра будет новый день. Надо смотреть вперёд. Мы все приготовимся и будем биться. Надо побольше забивать и всё будет нормально. Ещё серия не закончилась. Мы будем биться до конца», — цитирует Лишку пресс-служба череповецкого клуба.
Четвёртый матч противостояния пройдёт завтра, 8 марта, в Череповце. Начало встречи — в 17:00 мск.
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