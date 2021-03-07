Пашков: Кагарлицкий искупил все свои грехи, его шайба может стать переломной в серии

Олимпийский чемпион и бывший голкипер московского «Динамо» Александр Пашков прокомментировал победу бело-голубых в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Северсталью» (2:1 ОТ, 2-1).

«На мой взгляд, самая увлекательная серия — «Динамо» — «Северсталь». Ещё перед её стартом говорил, что бело-голубые на волне успехов в регулярном чемпионате рискуют войти в плей-офф не на должном уровне мотивации. К сожалению, так и произошло — счёт 2-1 не совсем точно отражает ход серии. Череповец пока смотрится не хуже соперника и был ближе к успеху в третьем матче.

Должен сказать, что форвард первого звена Дмитрий Кагарлицкий, который кувыркался и в прошлом сезоне в СКА, и на старте этого чемпионата, образно говоря, искупил все свои грехи. Его шайба в концовке не случайна, она построена на исключительном голевом чутье и может стать переломной в серии. Череповец не хуже соперника провёл этот матч, хотя по качеству состава и в оборонительной линии, и тем более в атакующей, у «Динамо» — явное преимущество. Такое обидное поражение череповецкому клубу нужно правильно пережить — чтобы вернуть уверенность в своих силах.

Вижу у Череповца один козырь, который в плей-офф часто не бьется. Имею ввиду голкипера Владислава Подъяпольского, на фоне его уверенной игры вратарская линия «Динамо» немного теряется. В случае с Подъяпольским вратарь — действительно половина команды. От вратарского фактора сейчас очень многое зависит, ведь после такого поражения нужно заново собирать и заряжать команду», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.