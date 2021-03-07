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В «Битве за Альберту» Лучич подрался с Нурсом, следом Мэттью Ткачук провёл драку с Нилом

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:2, забросив победную шайбу на последних минутах встречи.

Первый период сверхпринципиального противостояния, которое вошло в историю НХЛ под названием «Битва за Альберту», прошёл под знаком драк. Сначала в поединке сошлись нападающий «огоньков» Милан Лучич и защитник «нефтяников» Дарнелл Нурс, а через три минуты отношения выяснили форвард «Флэймз» Мэттью Ткачук и нападающий «Ойлерз» Джеймс Нил.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео первой драки можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео второй драки можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Любопытно, что Лучич ранее защищал цвета «Эдмонтона», тогда как Нил играл за «Калгари». Хоккеисты сменили клубную прописку в результате обмена, который состоялся в июле 2019 года.