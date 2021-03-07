Видео из раздевалки «Салавата Юлаева» после разгромной победы над «Трактором»

Пресс-служба «Салавата Юлаева» разместила в «Твиттере» видео из раздевалки команды после победы в третьем матче серии плей-офф КХЛ с «Трактором». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.
В составе победителей отличились Александр Кадейкин, Маркус Гранлунд, Пётр Хохряков и Вячеслав Солодухин. Свой первый шат-аут в нынешнем розыгрыше оформил финский голкипер гостей Юха Метсола, который отразил 19 бросков.
После третьей пропущенной шайбы Ивана Федотова в воротах «Трактора» сменил Роман Вилл. Четвёртый гол уфимцы забили в пустые ворота.
«Салават» вышел вперёд в серии до четырёх побед — 2-1. Четвёртая встреча пройдёт в Челябинске 9 марта.
- 7 марта 2021
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