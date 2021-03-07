«Локомотив» в овертайме обыграл «Йокерит» и ведёт в серии — 3-0
В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл финский «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Локомотива» Теэму Пулккинен, который забросил победную шайбу в овертайме, оформив дубль. Голкипер ярославского клуба Эдди Паскуале отразил 36 бросков. В составе «Йокерита» отличились Сами Лепистё и Никлас Йенсен. Вратарь финского клуба Андерс Линдбек совершил 42 сейва.
«Локомотив» повёл в серии до четырёх побед со счётом 3-0. Четвёртая встреча пройдёт в Ярославле 9 марта.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
07 марта 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Беляев (Алексеев) – 05:12' (5x5) 0:2 Пулккинен (Петерссон) – 19:07' (5x4) 1:2 Лепистё (Шрёдер, Пакаринен) – 30:24' (5x5) 2:2 Йенсен (Йоэнсуу, О'Нилл) – 56:31' (5x5) 2:3 Пулккинен – 76:32' (5x5)
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