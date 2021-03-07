«Локомотив» в овертайме обыграл «Йокерит» и ведёт в серии — 3-0

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл финский «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Локомотива» Теэму Пулккинен, который забросил победную шайбу в овертайме, оформив дубль. Голкипер ярославского клуба Эдди Паскуале отразил 36 бросков. В составе «Йокерита» отличились Сами Лепистё и Никлас Йенсен. Вратарь финского клуба Андерс Линдбек совершил 42 сейва.

«Локомотив» повёл в серии до четырёх побед со счётом 3-0. Четвёртая встреча пройдёт в Ярославле 9 марта.