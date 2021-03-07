Квартальнов: не думаем ни о какой следующей стадии плей-офф. Мы так далеко не забегаем

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Торпедо» (4:0) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Думаю, была хорошая игра, обоюдоострая. Во втором периоде хорошо сыграли в меньшинстве – была такая, наверное, ключевая ситуация. Третий период доиграли поспокойнее.

Матч был напряжённый. Второй период показал: мы стали играть туда-сюда, часто стали терять шайбу. Здесь нам есть о чём подумать. И если бы Тимур (Билялов) в каком-то моменте дрогнул, образно говоря, то всё бы сложилось… Это очень тонкая вещь. Забей соперник «5 на 3», такой подарок был, и всё могло бы сложиться по-другому. Любое удаление, любой момент – мы понимаем это прекрасно. Думаю, и ребята это понимают.

В плей-офф всегда есть что улучшать. Даже пусть забили бы очень много голов. Было большинство в принципе… Мы ищем, хотим лучше играть в большинстве. Ещё раз говорю: здесь обращаем внимание на другие мелочи, но и на это тоже – большую мелочь. Сейчас важна победа, важна команда.

Данис Зарипов не сыграет в следующем матче, а по Адаму Рейдеборну вопрос открыт. Яруллин? Альберт даже не поехал с нами в Нижний Новгород. В общем-то, думаю, к домашним играм он уже будет готов. Александру Бурмистрову дали отдохнуть. У нас есть ребята, которые ждут шанса, а Сашке дали немного отдохнуть.

Третий матч «Ак Барс» получает достаточно много удалений, как планируем это исправлять? Весь год над этим работаем, пока не сработало. Говорим об этом. Эмоции… Понимаем, что нагрузка ложится на определённых людей в обороне. Работаем над этим, работаем.

Мы не думаем ни о какой следующей стадии плей-офф. Мы думаем об игре с «Торпедо», хорошей командой, которая будет послезавтра. Мы так далеко не забегаем», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.