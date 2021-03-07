Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев может пропустить 4-й матч серии с «Авангардом»

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил, что форвард екатеринбургского клуба Анатолий Голышев с большой долей вероятности пропустит четвёртый матч серии плей-офф КХЛ с «Авангардом».

«Во втором периоде Голышев получил болезненный удар от одного из хоккеистов «Авангарда». В третьем он участия не принимал, как и в сегодняшней тренировке. К сожалению, его участие в четвёртом матче под очень большим вопросом, с большой долей вероятности он в понедельник не сыграет.

Хочется обратить внимание на то, что арбитры никак не отреагировали в том момент, когда Анатолий получил болезненный удар. Нечистоплотная борьба перед воротами, особенно когда она влечёт за собой травму хоккеиста, не должна ускользать от судей», — приводит слова Рябкова РИА «Новости».