Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев может пропустить 4-й матч серии с «Авангардом»

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил, что форвард екатеринбургского клуба Анатолий Голышев с большой долей вероятности пропустит четвёртый матч серии плей-офф КХЛ с «Авангардом».
«Во втором периоде Голышев получил болезненный удар от одного из хоккеистов «Авангарда». В третьем он участия не принимал, как и в сегодняшней тренировке. К сожалению, его участие в четвёртом матче под очень большим вопросом, с большой долей вероятности он в понедельник не сыграет.
Хочется обратить внимание на то, что арбитры никак не отреагировали в том момент, когда Анатолий получил болезненный удар. Нечистоплотная борьба перед воротами, особенно когда она влечёт за собой травму хоккеиста, не должна ускользать от судей», — приводит слова Рябкова РИА «Новости».
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