Бучневич отдал 100-ю голевую передачу в НХЛ в матче с «Питтсбургом»

В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт 1-й период, гости ведут – 1:0.

Счёт в матче был открыт на 2-й минуте – форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад при выходе два в одного решил взять инициативу в свои руки и нанёс точный бросок, поразив ворота «Питтсбурга», которые защищал Кейси Десмит. Голевые передачи на свой счёт записали Павел Бучневич и Джейкоб Труба.

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Для Бучневича эта результативная передача стала 100-й в его заокеанской карьере. Для 25-летнего российского нападающего это 270-я встреча в НХЛ, всего на его счету 166 (66+100) очков при показателе полезности «-4».