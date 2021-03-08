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Орлов признан первой звездой матча «Филадельфия» — «Вашингтон»

Орлов признан первой звездой матча «Филадельфия» — «Вашингтон»
Хоккей / НХЛ 0
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Первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» (1:3) признан российский защитник Дмитрий Орлов.

Игрок обороны за 18.12 на льду нанёс один бросок, ставший победным, а его показатель полезности составил «+1».

Второй звездой стал нападающий «Филадельфии» Джоэль Фараби, забросивший единственную шайбу своей команды. Третья звезда — форвард «Кэпиталз» Ти Джей Оши, набравший два очка за результативные передачи.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Ник Дженсен. Форвард Евгений Кузнецов провёл на площадке 13.03 и заработал показатель полезности «+1». Голкипер Илья Самсонов совершил 36 сейвов при 37 бросках.

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» благодаря шайбам Овечкина и Орлова
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