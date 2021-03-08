Форвард «Каролины» Ахо повторил достижение главного тренера команды Бриндамора

8 марта состоялся матч между «Флоридой Пантерз» и «Каролиной Харрикейнз». Победу в матче со счётом 4:2 одержали «ураганы».



Победную шайбу на 38 секунде третьего периода в меньшинстве забросил Себастьян Ахо. Этот гол стал для него десятым при игре «четыре на пять» в карьере в НХЛ.



Как отмечает официальная страница StatsCentre в «Твиттере», по этому показателю финский хоккеист сравнялся с экс-форвардом «Харрикейнз» Родом Бриндамором, который ныне занимает пост главного тренера команды. Оба делят третью строчку.



Впереди остаются Дэйв Типпетт с 11 голами и многолетний капитан «ураганов» Эрик Стаал с 16 шайбами в меньшинстве.



Напомним, что Себастьян Ахо наряду с Винсентом Трочеком является лучшим бомбардиром «Каролины» в этом сезоне. В 24 матчах Ахо набрал 22 очка (9+13) при показателе полезности «+6».

«Каролина» одержала пятую победу кряду, обыграв «Флориду». У Свечникова – голевая и «-1»