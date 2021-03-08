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Овечкин — о семиматчевой дисквалификации Уилсона: это смешно

Овечкин — о семиматчевой дисквалификации Уилсона: это смешно
Хоккей / НХЛ 0
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал семиматчевую дисквалификацию форварда столичной команды Тома Уилсона.

«Том — важная часть нашей команды. Смешно, что он пропустит семь матчей. Тем более это происходит в коротком сезоне из 56 матчей. Тяжело оставаться без такого партнёра, но ситуация сложилась так, что мы должны играть без Тома. Другие хоккеисты получают больше игрового времени, и нам нужно усерднее работать, чтобы помочь команде одержать победу», — приводит слова Овечкина официальная страница НХЛ на русском языке.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ защитник «Бостон Брюинз» Брэндон Карло получил травму головы в жёстком столкновении с нападающим «Кэпиталз», в результате чего был вынужден покинуть лёд под присмотром врачей, а затем уехать в больницу. Судьи не зафиксировали нарушения в том моменте.

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон дисквалифицирован на семь матчей
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