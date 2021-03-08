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Защитник «Флориды» Кейт Яндл сыграл свой 1000-й матч в НХЛ

Защитник «Флориды» Кейт Яндл сыграл свой 1000-й матч в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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В ночь с 7 на 8 марта защитник «Флориды Пантерз» Кейт Яндл сыграл свой 1000-й матч в Национальной хоккейной лиге, сообщается в «твиттере» команды «Монктон Уайлдкэтс».

Стоит отметить, что этот матч также стал для игрока 890-м подряд. Это самая длинная серия среди действующих игроков лиги. Тем не менее его команда уступила «Каролине Харрикейнз» со счётом 4:2 в основное время. Яндл результативными действиями не отметился, заработав удаление под конец третьего периода.

Яндл дебютировал в НХЛ в сезоне 2006/2007 в составе «Финикс Койотс». С сезона 2016/2017 выступает за «Флориду Пантерз».

За всю свою карьеру Яндл играл в составе трёх клубов. Кроме вышеупомянутых «Койотс» и «Пантерз», он выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс».

Свой следующий матч «Флорида» проведёт на выезде. Соперником станет «Коламбус Блю Джекетс». Встреча с мундирами намечена на 12 марта.

Защитник «Флориды» Яндл провёл 885-й матч подряд. Это третий результат в истории НХЛ
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