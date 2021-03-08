Защитник «Флориды» Кейт Яндл сыграл свой 1000-й матч в НХЛ

В ночь с 7 на 8 марта защитник «Флориды Пантерз» Кейт Яндл сыграл свой 1000-й матч в Национальной хоккейной лиге, сообщается в «твиттере» команды «Монктон Уайлдкэтс».
Стоит отметить, что этот матч также стал для игрока 890-м подряд. Это самая длинная серия среди действующих игроков лиги. Тем не менее его команда уступила «Каролине Харрикейнз» со счётом 4:2 в основное время. Яндл результативными действиями не отметился, заработав удаление под конец третьего периода.
Яндл дебютировал в НХЛ в сезоне 2006/2007 в составе «Финикс Койотс». С сезона 2016/2017 выступает за «Флориду Пантерз».
За всю свою карьеру Яндл играл в составе трёх клубов. Кроме вышеупомянутых «Койотс» и «Пантерз», он выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс».
Свой следующий матч «Флорида» проведёт на выезде. Соперником станет «Коламбус Блю Джекетс». Встреча с мундирами намечена на 12 марта.
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