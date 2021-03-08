Вудкрофт — о судействе со СКА: и так понятно, что происходит в этой серии плей-офф

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от четвёртого матча серии плей-офф КХЛ со СКА (0-3).
«Те, кто смотрел три встречи этой серии плей-офф, видели, как ребята бьются друг за друга. И продолжают сражаться в любой ситуации. Меня радует, как хоккеисты выполняют свою работу.
Мировой рекорд посещаемости хоккейных матчей с начала пандемии (третий матч серии на «Минск-Арене» посетили 11 913 зрителей. Этот результат стал лучшим в мире по посещаемости после начала пандемии. — Прим. «Чемпионата»)? Меня это не удивляет. Минск — хоккейный город. Приятно видеть, что зрители возвращаются на трибуны и поддерживают нас. На матче была невероятная атмосфера! Мы чувствовали поддержку. Это важный момент. Верим, что сегодня болельщики снова помогут нам.
Зрители выражали своё недовольство некоторыми решениями на площадке в прошлом матче? Зрители видели, что происходило… И это было не только в одном матче. Не хочется много говорить об этом. И так понятно, что происходит в этой серии плей-офф. Это разочаровывает. В том числе хоккеистов, которые отдают все силы на площадке. Но лучше это оставить в стороне. Давайте говорить о нас, о нашей игре. Впереди новый матч. Мы готовы сражаться. Надо реализовывать наши голевые моменты. Это главное. Мы хотим вернуться в серию», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба минчан.
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