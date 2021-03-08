Ковальчук забил второй гол в нынешнем плей-офф, эффектно подправив шайбу в ворота
В четвёртом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» в Екатеринбурге принимает омский «Авангард» (3:1, идёт второй период).
На 31-й минуте при счёте 2:0 в пользу екатеринбургской команды омичи проводили позиционную атаку в зоне хозяев. После нескольких бросков мимо ворот шайбу на синей линии получил Алексей Береглазов. Защитник бросил в одно касание. Форвард Илья Ковальчук, находившийся на пятачке, в прыжке подставил клюшку и подправил шайбу в ворота, размочив счёт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Для Ковальчука эта шайба стала второй в нынешнем розыгрыше плей-офф. Кроме того, на счету российского нападающего ещё две результативные передачи в Кубке Гагарина-2021.
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