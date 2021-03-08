«Барыс» обыграл «Металлург» и сравнял счёт в серии — 2-2
В четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина казахстанский «Барыс» обыграл «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.
Победную шайбу в середине третьего периода забросил форвард «Барыса» Роман Старченко. В составе хозяев также отличились Мэтт Фрэттин, Джесси Блэкер и Кирилл Панюков. Голкипер Йони Ортио отразил 31 бросок. У «Металлурга» по два очка набрали Николай Прохоркин (1+1) и Николай Голдобин (1+1).
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, «Барыс» сравнял счёт в серии до четырёх побед — 2-2. Пятая игра пройдёт в Магнитогорске 10 марта.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
08 марта 2021, понедельник. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Прохоркин (Хольм, Голдобин) – 03:33' (5x4) 1:1 Фрэттин (Вароне, Панюков) – 19:59' (5x4) 1:2 Голдобин (Прохоркин, Пашнин) – 24:03' (5x5) 2:2 Блэкер (Виделль) – 26:58' (5x5) 3:2 Старченко (Михайлис, Валк) – 52:38' (5x4) 4:2 Панюков (Ортио) – 59:20' (en)
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