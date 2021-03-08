«Барыс» обыграл «Металлург» и сравнял счёт в серии — 2-2

В четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина казахстанский «Барыс» обыграл «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Победную шайбу в середине третьего периода забросил форвард «Барыса» Роман Старченко. В составе хозяев также отличились Мэтт Фрэттин, Джесси Блэкер и Кирилл Панюков. Голкипер Йони Ортио отразил 31 бросок. У «Металлурга» по два очка набрали Николай Прохоркин (1+1) и Николай Голдобин (1+1).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Барыс» сравнял счёт в серии до четырёх побед — 2-2. Пятая игра пройдёт в Магнитогорске 10 марта.