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Воробьёв — о судействе в матче с «Барысом»: это вопрос на сколько, на 300 тысяч?

Воробьёв — о судействе в матче с «Барысом»: это вопрос на сколько, на 300 тысяч?
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с казахстанским «Барысом» (2:4, 2-2 — в серии).

«Напряжённый матч, соперник забил в большинстве, мы должны были тоже «5 на 3» забивать. Готовимся к следующей игре. О чём беседовал с судьями? Это вопрос на сколько, на 300 тысяч? Почему Сергей Мозякин пропустил матч? Мы в плей-офф не говорим, почему и кто у нас пропускает матчи», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Победную шайбу в середине третьего периода забросил форвард «Барыса» Роман Старченко. В составе хозяев также отличились Мэтт Фрэттин, Джесси Блэкер и Кирилл Панюков. У «Металлурга» по два очка набрали Николай Прохоркин (1+1) и Николай Голдобин (1+1).

«Барыс» обыграл «Металлург» и сравнял счёт в серии — 2-2
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