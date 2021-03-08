Кузьменко: ничего страшного не случилось, дома СКА выложится на все сто процентов

Нападающий СКА Андрей Кузьменко прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с минским «Динамо» (1:2).

«И Минск играл хорошо, и мы неплохо. Удача была на стороне соперника. Ничего страшного не случилось — готовимся к следующему матчу. Играем четвёртый матч друг с другом, поэтому хаоса в обороне меньше. Очень мало моментов, все разбирают друг друга — смотрят большинство и меньшинство, поэтому с каждым матчем и нам и сопернику тяжелее забивать. Мы не надламывались. Показывали свой хоккей, но где-то сыграли неправильно. Сделаем выводы. Дома выложимся на все сто процентов», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Таким образом, белорусский клуб одержал первую победу в противостоянии. Счёт в серии — 3-1 в пользу «армейцев». Пятая встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 10 марта.