Демков: мой гол – домашняя заготовка, наконец-то СКА меня потерял

Нападающий минского «Динамо» Артём Демков прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ со СКА (2:1, 1-3 — в серии).
«Хороший увлекательный матч. Надеюсь, всем понравилось. Победа победой, но мы работаем дальше. Шайбу не забирал, а сам гол — это домашняя заготовка. Наконец-то меня соперники потеряли. Теперь они будут знать об этом, но у нас есть и другие варианты розыгрыша. Забил 8 марта, поэтому посвятил эту шайбу супруге — хороший подарок ей. Нужно было забить в этот день. Сейчас важно восстановиться и вперёд в бой.
Никаких проблем из-за разницы в размерах площадки у нас нет. Профессионалы должны играть на любых площадках. Нам нужно взять своих болельщиков с «Минск-Арены» и перенести их в Петербург — шучу. На самом деле нужно сыграть так, как мы раньше играли в Питере. У нас были хорошие матчи. Нужно провести отличный матч плей-офф — собрано в обороне, в большинстве и меньшинстве», — передаёт слова Демкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 8 марта 2021
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