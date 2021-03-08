«Порешали ещё раз». В «Автомобилисте» высказались о судействе в серии с «Авангардом»

Пресс-служба «Автомобилиста» прокомментировала результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с «Авангардом» (3:4 ОТ, 1-3 — в серии).
«Порешали ещё раз. Третий матч подряд – отрыв башки. После двух отмененных голов во втором матче серии в Балашихе и оставшегося в третьем матче безнаказанным удара в спину Анатолия Голышева, выведшего нашего нападающего из строя как минимум до конца серии, апогей абсурда пришелся на праздничный вечер 8 марта. Блестящая игра в исполнении обоих соперников к третьему периоду подошла при счете 3:1 в пользу «Автомобилиста» — на дубль Брукса Мэйсека после передач Павла Дацюка и кистевой бросок Никиты Трямкина подмосковные омичи ответили голом с подставления Ильи Ковальчука.
«Автомобилист» уверенно контролировал ход матча, дисциплинированно выполняя тренерскую установку, пока за три с половиной минуты до конца основного времени «Авангард» не получил первый спасательный круг в виде двухминутного большинства, быстро реализованного Ридом Буше. На полную истинные герои матча – арбитры Сидоренко и Оскирко (хотя в данном случае имена особого значения не имеют, становясь, по сути, нарицательными) – включились, когда дальше отступать было некуда: спустя тридцать секунд откровеннейший нырок Буше они оценили двухминутным штрафом для Чарльза Дженовея. Оценку этому бреду вы можете вынести сами, посмотрев повтор эпизода (ссылка на видео ниже).
После второго большинства в течение одной минуты «Авангард» перевел в овертайм встречу, продлившуюся в итоге почти девяносто минут и завершившуюся со знакомым уже по этой серии счетом 4:3.
Непрекращающийся беспредел оставляет мало возможностей найти правильные слова для игроков, выкладывающихся в каждом матче без остатка. Растоптанные мечты команды и её болельщиков не должны оставлять никаких иллюзий у виновников этого надругательства – над духом игры в первую очередь: к людям, способным радоваться таким победам, настоящие победы не придут никогда. А людям, решающим судьбы так топорно, важно помнить, что от чрезмерного количества знаков можно и захлебнуться.
Штрафы имеют значение только тогда, когда страх берёт в душах людей верх над чувством справедливости и собственного достоинства – все люди, имеющие непосредственное отношение к хоккейному клубу «Автомобилист», таковыми не являются. Не страшно это. Страшна безнаказанность вершителей хоккейного правосудия.
Завтра вам на рассмотрение будет направлена очередная порция ваших ошибок с сегодняшнего матча. Только без справедливости, как всегда, в вашем стане будет царить этот хоккейный День сурка», — говорится в сообщении клуба.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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