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Панюков: к провокациям «Металлурга» не готовились, «Барысу» нужно быть умнее

Панюков: к провокациям «Металлурга» не готовились, «Барысу» нужно быть умнее
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Барыса» Кирилл Панюков прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (4:2).

«Я не ожидал, что после свистка Нестрашил полетит клюшкой мне в лицо. Понятно, что они провоцируют, это плей-офф. Но там был свисток, я думал просто зона, а получилась стычка. В целом к провокациям «Металлурга» мы не особенно готовились, но каждый понимает, что на пятаке тебя будут бить в спину, подталкивать. Вынуждают ответить, удалиться. Но нужно быть умнее», — приводит слова Панюкова пресс-служба КХЛ.

Победную шайбу в середине третьего периода забросил форвард «Барыса» Роман Старченко. В составе хозяев также отличились Мэтт Фрэттин, Джесси Блэкер и Кирилл Панюков. Голкипер Йони Ортио отразил 31 бросок.

Таким образом, «Барыс» сравнял счёт в серии до четырёх побед — 2-2. Пятая игра пройдёт в Магнитогорске 10 марта.

«Барыс» обыграл «Металлург» и сравнял счёт в серии — 2-2
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