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Эспозито: достижение Гретцки феноменально, если кто-то и сможет побить его, то это Овечкин

Эспозито: достижение Гретцки феноменально, если кто-то и сможет побить его, то это Овечкин
Хоккей / НХЛ 0
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли, основатель «Тампа-Бэй Лайтнинг» Фил Эспозито высказался о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Напомним, в матче с «Филадельфией Флайерз» (3:1), Овечкин забросил 714-ю шайбу в НХЛ. Теперь российский нападающий отстаёт от Эспозито на три гола.

«Я знал, что он меня обойдёт. Поразительно, что он продолжает это делать, — сказал Эспозито. — И он будет продолжать это делать благодаря своему броску. Я обожаю смотреть за тем, как он забивает, потому что он всегда так бурно празднует. Мне это очень нравится. Без сомнений, потерянные игры ему повредят. Но я не знаю. Достижение Уэйна феноменально, но если кто-то и сможет его побить, то это он», — приводят слова Эспозито официальный сайт НХЛ на русском языке.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

Овечкин вышел на второе место в НХЛ по количеству шайб в выездных матчах, обойдя Айзермана
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