Менеджер «Монреаля» по экипировке Жерве провёл 3000-й матч в НХЛ. Он в клубе с 1987 года

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Монреаль Канадиенс» стал 3000-м в карьере менеджера по экипировке «Хабс» Пьера Жерве, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
59-летний специалист работает в клубе с 1987 года, а с 1997 года занимает должность главного менеджера по экипировке.
Кроме того, Жерве неоднократно привлекался в сборную Канады в той же роли, в том числе на победные Олимпиады-2002 и 2010, а также Кубок мира-2004.
Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 2:1. Победный бросок реализовал Бо Хорват.
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