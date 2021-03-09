Давыдов: можно только восхититься работой Разина, но класс «Динамо» всё же сказывается

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о серии между «Северсталью» и «Динамо» (1-3) в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Эта серия получается одной из самых интересных. «Северсталь» оказала достойное сопротивление, показав, что не боится «Динамо». Можно только восхититься работой главного тренера череповчан Андрея Разина, создавшего молодую и быструю команду. Но класс игроков «Динамо» всё же сказывается, поэтому не похоже, чтобы бело-голубые упустили победу в этой серии», – цитируют Давыдова «Известия».

8 марта в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.