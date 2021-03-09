Кекяляйнен: «Коламбус» ищет центра первого звена, но они просто недоступны. Это вызов

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен поделился мнением о ситуации с центральной осью в своей команде.

«Это вызов, потому что они просто недоступны. Обычно вам приходится выбирать игрока на драфте и развивать его в правильном направлении. Мы хорошо справились с подобной задачей на примере Дюбуа, но теперь этого игрока в команде нет.

Теперь нам необходимо вернуться к поиску центрального нападающего. Это можно сделать либо через драфт, либо путём проведения обмена. Игроки такого калибра редко доступны для обмена. Они могут появиться на рынке свободных агентов следующим летом.

Уверяю вас, что мы понимаем важность позиции центров в команде. Именно поэтому нами было сделано множество ходов в межсезонье, но всё пошло не совсем так, как мы планировали», — цитирует Кекяляйнена The Athletic.