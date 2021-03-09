Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кекяляйнен: «Коламбус» ищет центра первого звена, но они просто недоступны. Это вызов

Кекяляйнен: «Коламбус» ищет центра первого звена, но они просто недоступны. Это вызов
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен поделился мнением о ситуации с центральной осью в своей команде.

«Это вызов, потому что они просто недоступны. Обычно вам приходится выбирать игрока на драфте и развивать его в правильном направлении. Мы хорошо справились с подобной задачей на примере Дюбуа, но теперь этого игрока в команде нет.

Теперь нам необходимо вернуться к поиску центрального нападающего. Это можно сделать либо через драфт, либо путём проведения обмена. Игроки такого калибра редко доступны для обмена. Они могут появиться на рынке свободных агентов следующим летом.

Уверяю вас, что мы понимаем важность позиции центров в команде. Именно поэтому нами было сделано множество ходов в межсезонье, но всё пошло не совсем так, как мы планировали», — цитирует Кекяляйнена The Athletic.

Лайне и Дюбуа заставили свои клубы провернуть громкий трейд в НХЛ. Все подробности сделки
«Виннипег Джетс» и «Коламбус Блю Джекетс» провернули мощный обмен. Его участниками стали второй и третий номера одного и того же драфта.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021