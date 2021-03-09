Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Спартак» — ЦСКА: стали известны составы на четвёртый матч серии

«Спартак» — ЦСКА: стали известны составы на четвёртый матч серии
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы столичных «Спартака» и ЦСКА на четвёртый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» Москва:

Гудачек (Трушков);
Вишневский — Рылов, Широков — Лехтеря — Бакош;
Юсе — Зубарев, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;
Соколов — Кулик, Цыплаков — Зубов — Талалуев;
Никишин, Авершин, Злобин — Торченюк — Кара.

ЦСКА:

Юханссон (Шарыченков);
Дальбек — Сергеев, Слепышев — Андронов — Карнаухов;
Киселевич — Гилмор, Мамин — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Робинсон, Попов — Локтионов — Лайпсик;
Рыков, Афанасьев, Телегин — Светлаков — Соркин.

Напомним, счёт в серии до четырёх побед — 3-0 в пользу «армейцев».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021