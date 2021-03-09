«Спартак» — ЦСКА: стали известны составы на четвёртый матч серии

Стали известны составы столичных «Спартака» и ЦСКА на четвёртый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» Москва:

Гудачек (Трушков);

Вишневский — Рылов, Широков — Лехтеря — Бакош;

Юсе — Зубарев, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;

Соколов — Кулик, Цыплаков — Зубов — Талалуев;

Никишин, Авершин, Злобин — Торченюк — Кара.

ЦСКА:

Юханссон (Шарыченков);

Дальбек — Сергеев, Слепышев — Андронов — Карнаухов;

Киселевич — Гилмор, Мамин — Шалунов — Окулов;

Блажиевский — Робинсон, Попов — Локтионов — Лайпсик;

Рыков, Афанасьев, Телегин — Светлаков — Соркин.

Напомним, счёт в серии до четырёх побед — 3-0 в пользу «армейцев».