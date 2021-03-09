«Спартак» — ЦСКА: стали известны составы на четвёртый матч серии
Стали известны составы столичных «Спартака» и ЦСКА на четвёртый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Спартак» Москва:
Гудачек (Трушков);
Вишневский — Рылов, Широков — Лехтеря — Бакош;
Юсе — Зубарев, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;
Соколов — Кулик, Цыплаков — Зубов — Талалуев;
Никишин, Авершин, Злобин — Торченюк — Кара.
ЦСКА:
Юханссон (Шарыченков);
Дальбек — Сергеев, Слепышев — Андронов — Карнаухов;
Киселевич — Гилмор, Мамин — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Робинсон, Попов — Локтионов — Лайпсик;
Рыков, Афанасьев, Телегин — Светлаков — Соркин.
Напомним, счёт в серии до четырёх побед — 3-0 в пользу «армейцев».
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