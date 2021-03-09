КХЛ накажет минское «Динамо» за поведение болельщиков во время третьего матча серии со СКА
Континентальная хоккейная лига применит дисциплинарные санкции в отношении минского «Динамо» из-за поведения болельщиков во время третьего матча серии первого раунда Кубка Гагарина со СКА (3:4 ОТ).
«КХЛ рассмотрела материалы матча «Динамо» Минск – СКА, состоявшегося 6 марта 2021 года. Действия болельщиков (бросание посторонних предметов на лёд) нарушают положения регламента КХЛ, к «Динамо» Минск будут применены дисциплинарные санкции», — сказали «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.
Напомним, встреча проходила 6 марта на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси. Победную шайбу в овертайме при игре в формате «5 на 3» забросил форвард СКА Линден Вей. После гола «армейцев» на лёд с трибун полетели бутылки и другие посторонние предметы.
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Очередной игровой день в плей-офф КХЛ получился богатым на события и не обошёлся без происшествий.
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