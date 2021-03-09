Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

КХЛ накажет минское «Динамо» за поведение болельщиков во время третьего матча серии со СКА

КХЛ накажет минское «Динамо» за поведение болельщиков во время третьего матча серии со СКА
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига применит дисциплинарные санкции в отношении минского «Динамо» из-за поведения болельщиков во время третьего матча серии первого раунда Кубка Гагарина со СКА (3:4 ОТ).

«КХЛ рассмотрела материалы матча «Динамо» Минск – СКА, состоявшегося 6 марта 2021 года. Действия болельщиков (бросание посторонних предметов на лёд) нарушают положения регламента КХЛ, к «Динамо» Минск будут применены дисциплинарные санкции», — сказали «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

Напомним, встреча проходила 6 марта на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси. Победную шайбу в овертайме при игре в формате «5 на 3» забросил форвард СКА Линден Вей. После гола «армейцев» на лёд с трибун полетели бутылки и другие посторонние предметы.

Зрители забросали лёд мусором, капитан махнул на судью. Скандальная победа СКА в Минске
Очередной игровой день в плей-офф КХЛ получился богатым на события и не обошёлся без происшествий.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021