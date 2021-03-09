Калинин: нельзя сказать, что нас рвали всю игру, «Салават» встаёт на синей линии впятером

Капитан «Трактора» Сергей Калинин прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (0:3, 1-3 — в серии).

«Хорошо играли большую половину матча, старались играть в зоне атаки, не давать создавать много моментов в своей зоне. Пропустили нелепые и незакономерные голы. Нужно забивать свои голы. «Салават» воспользовался нашими ошибками, а нам где-то не повезло или не совсем хладнокровно шли на ворота. У нас ещё есть игра. Серия продолжается, все нацелены на победу.

Стыдно ли перед болельщиками? По счёту – да. Мы стараемся выигрывать каждый матч. По содержанию игры не скажу, что мы проиграли в каких-то компонентах, кроме голов. Вся команда, включая тренерский штаб, старается работать, перехватывать инициативу.

Ничего страшного, что с января не забиваю. Иногда надо поиграть и в защите. Наше звено и команда выполняют то, что требует тренер. Сложно взламывать оборону, когда команда ведёт в счёте и встаёт на синей линии впятером. Нужно что-то придумывать. «Салават» хорошо играет перед воротами, почти впятером обороняется. Обе команды играют в оборонительный хоккей. Они используют свои моменты, а мы – нет.

Мы очень системная команда, стараемся играть в свою систему. Но, повторюсь, допустили две ошибки и пропустили два гола. Нельзя сказать, что нас рвали всю игру. У них все четыре звена работают как единый организм. Голы первого звена соперника – результат работы всех звеньев. Мы стараемся обезоружить их, играть более плотно. Их тренеры стараются разменивать наше звено на другие звенья», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.