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«Ак Барс» в гостях победил «Торпедо» и выиграл серию со счётом 4-0

«Ак Барс» в гостях победил «Торпедо» и выиграл серию со счётом 4-0
Хоккей / КХЛ 0

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» обыграл нижегородское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Два очка в составе победителей набрал Найджел Доус (1+1). Шайбы у «Ак Барса» также забросили Андрей Педан, Виктор Тихонов и Станислав Галиев. Голкипер гостей Тимур Билялов отразил 39 бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Ак Барс» одержал победу в серии до четырёх побед со счётом 4-0. Казанский клуб стал третьим участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли ЦСКА и «Локомотив».

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
09 марта 2021, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Педан (Кормье, Петров) – 20:15' (5x5)   0:2 Доус (Галимов, Мёрфи) – 22:33' (5x4)   1:2 Чехович (Уайдман, Мили) – 27:21' (5x4)   1:3 Тихонов (Да Коста, Доус) – 30:05' (5x5)   1:4 Галиев – 57:52' (en)
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