«Ак Барс» в гостях победил «Торпедо» и выиграл серию со счётом 4-0
В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» обыграл нижегородское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
Два очка в составе победителей набрал Найджел Доус (1+1). Шайбы у «Ак Барса» также забросили Андрей Педан, Виктор Тихонов и Станислав Галиев. Голкипер гостей Тимур Билялов отразил 39 бросков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, «Ак Барс» одержал победу в серии до четырёх побед со счётом 4-0. Казанский клуб стал третьим участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли ЦСКА и «Локомотив».
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
09 марта 2021, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Педан (Кормье, Петров) – 20:15' (5x5) 0:2 Доус (Галимов, Мёрфи) – 22:33' (5x4) 1:2 Чехович (Уайдман, Мили) – 27:21' (5x4) 1:3 Тихонов (Да Коста, Доус) – 30:05' (5x5) 1:4 Галиев – 57:52' (en)
Рекомендуем вам
- 9 марта 2021
-
22:27
-
22:20
-
22:15
-
22:11
-
21:54
-
21:48
-
21:43
-
20:44
-
20:25
-
20:15
-
19:54
-
19:26
-
19:14
-
18:48
-
18:38
-
18:04
-
17:45
-
16:38
-
16:18
-
15:25
-
15:00
-
14:35
-
14:00
-
13:36
-
13:05
-
13:00
-
12:31
-
12:21
-
12:15
-
12:00
-
11:35
-
11:08
-
11:00
-
10:55
-
10:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам