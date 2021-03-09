«Ак Барс» в гостях победил «Торпедо» и выиграл серию со счётом 4-0

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» обыграл нижегородское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Два очка в составе победителей набрал Найджел Доус (1+1). Шайбы у «Ак Барса» также забросили Андрей Педан, Виктор Тихонов и Станислав Галиев. Голкипер гостей Тимур Билялов отразил 39 бросков.

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Таким образом, «Ак Барс» одержал победу в серии до четырёх побед со счётом 4-0. Казанский клуб стал третьим участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли ЦСКА и «Локомотив».