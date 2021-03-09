Педан — о травме Жафярова: никакого умысла грязно сыграть не было

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан после победы в четвёртом матче серии плей-офф КХЛ с «Торпедо» (4:1) рассказал о столкновении с Дамиром Жафяровым, после которого форвард нижегородцев получил травму.

«Надо посмотреть момент. Он прокидывал шайбу, хотел сыграть пожёстче, никакого умысла грязно сыграть там не было. И никогда нет. Надо посмотреть момент, я его ещё не видел, мне тяжело сказать, а так – старался сыграть в тело», — приводит слова Педана пресс-служба клуба.

26-летний Жафяров получил травму на 16-й секунде встречи. После столкновения форвард нижегородцев провёл ещё две смены и больше не появлялся на площадке. Всего за матч он провёл на льду 1 минуту 37 секунд.

«Ак Барс» одержал победу в серии до четырёх побед со счётом 4-0. Казанский клуб стал третьим участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли ЦСКА и «Локомотив».