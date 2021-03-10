Кузнецов прервал четырёхматчевую серию без очков, при этом не забив в 10-м матче кряду

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома в овертайме обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ти Джей Оши, Якуб Врана (2), Даниэль Спронг и Дмитрий Орлов.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов за 12.52 на льду записал на свой счёт две голевые передачи и дважды бросил по воротам, его показатель полезности составил «+2». Россиянин прервал четырёхматчевую серию без очков, при этом его серия без голов продлилась до 10 встреч.

28-летний Кузнецов в этом сезоне принял участие в 15 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил две шайбы и сделал шесть результативных передач при нейтральном показателе полезности и шести минутах штрафного времени.