Квартальнов рассказал о ситуации с Рейдеборном и прокомментировал состояние Зарипова

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с нижегородским «Торпедо» (4:1, 4-0) ответил на вопросы журналистов по игрокам.
«Билялов начнёт серию второго раунда? Пока да, можно сказать. У нас так сложилось: Адам Рейдеборн приболел перед вторым матчем. Он должен был играть. Тимур вошёл, потом Альберт Яруллин получил повреждение. В большинстве у нас играют Микаэль Викстранд, и Тревор Мёрфи. Здесь опять обстоятельства. Тимур – молодец. Думаю, оба вратаря будут играть в плей-офф.
Состояние Зарипова? У нас есть необходимость в каждом игроке. Он ездил на консультацию, сейчас вернется, посмотрим, начнем его готовить, проблем нет. Он в этом году очень долго отсутствовал, когда приболел. Лишь бы все зажило, не беспокоило. Мы знаем, как его подготовить», — цитирует Квартальнова пресс-служба казанского клуба.
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